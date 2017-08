Procon autua oito supermercados de Franca

Uma equipe do Núcleo Regional de Ribeirão Preto, da Fundação Procon-SP, órgão vinculado à Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania, fiscalizou supermercados no município de Franca e autuou oito estabelecimentos. A maior parte das irregularidades encontradas foi inadequação na informação do prazo de validade e validade vencida.

Outras irregularidades foram ausência do exemplar do Código de Defesa do Consumidor; inadequação da informação de glúten/tabela nutricional; e carne previamente moída. As empresas responderão a processo administrativo, podendo ao final ser multadas.

A lista de empresas com irregularidades inclui estabelecimentos em locais como a Vila Santa Cruz, bairro Cidade Nova, Jardim Vera Cruz, Jardim Francano, Vila Aparecida, Jardim Integração e Estação.

A fiscalização, segundo o órgão, faz parte da rotina do trabalho do Núcleo Regional, que atua nos municípios da região, e visa reforçar o cumprimento da legislação em vários setores.

O Procon-SP recomenda que o consumidor fique atento ao fazer compras em supermercados, verificando as embalagens e conferindo o prazo de validade. Isso porque, na hora de fazer compras, o consumidor se depara com uma diversidade de estabelecimentos, marcas, preços, novidades e ofertas.

Entre outras medidas, o Procon sugere ao consumidor fazer uma lista do que realmente precisa, levando em conta o tamanho e os hábitos de sua família, para reduzir o risco de levar produtos desnecessários.

Outra dica é pesquisar os preços nos folhetos publicitários e anúncios dos supermercados e compará-los com os preços praticados nos pontos de venda. Se perceber que o estabelecimento não está cumprindo a oferta, conversar com o gerente e, se for o caso, denunciar a um órgão de defesa do consumidor.