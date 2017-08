Prevenção nas Escolas

Alunos da rede estadual de ensino aprenderão a prevenir doenças cardiovasculares por meio do programa SBC vai à Escola, uma parceria entre o Governo do Estado de São Paulo e a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Na última terça-feira, 8, o governador Geraldo Alckmin autorizou a assinatura do protocolo de intenções entre a Secretaria de Educação do Estado e a SBC.

Os estudantes serão orientados sobre a importância de uma alimentação equilibrada e da prática de atividades físicas para diminuir a prevalência da obesidade, um dos fatores de risco para doenças cardiovasculares. Eles também aprenderão noções básicas de atendimento em caso de paradas cardíacas.

O primeiro passo para a implementação do programa será a formação de um grupo de trabalho, que apreciará e aprovará um plano de ação com estratégias para promover a saúde cardiovascular entre os alunos da rede.

O objetivo é capacitar os estudantes, de forma que se tornem multiplicadores de informações quanto à prevenção de doenças cardiovasculares.

Em junho deste ano, 80 escolas da capital participaram de um mutirão de treinamento de emergência cardíaca durante o XXXVIII Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. Foram ensinadas técnicas de ressuscitação cardiopulmonar e massagens torácicas com ajuda de um boneco reciclado, o “Guizinho”.