Preocupação faz crescer denúncias de abuso infantil

A Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher (DDM) de Franca, que também é responsável por apurar casos que envolvam crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, registrou aumento no número de denúncias formais de abuso sexual contra crianças neste primeiro semestre de 2017.

De acordo com a delegada à frente da unidade especializada, Graciela Ambrósio, em todos os meses, de janeiro a julho deste ano, houve casos de abusos sexuais infantis sob investigação policial.

“Posso afirmar que as denúncias estão ocorrendo com mais frequência. Isso se deve, em meu entendimento, a um envolvimento maior da sociedade como um todo nesta questão”. Na maioria dos casos, o agressor faz parte do convívio familiar da criança ou adolescente.

Pode ser um parente próximo ou alguém que possui a confiança dos responsáveis pela vítima. Por conta disso, a criança pode ter dificuldades de enfrentar o medo e falar sobre o abuso com quem está por perto.

“Infelizmente a criança guarda segredo porque o abuso é um ato que envolve medo, vergonha, culpa”, disse a delegada. As ameaças também são constantes, e a vítima é convencida de que ninguém poderá ajudá-la ou então pessoas queridas irão sofrer se ela disser a verdade.

A delegada também destaca a falta de informação às crianças, que acabam confusas com o que está acontecendo. “Muitas vezes, as crianças menores não entendem o que está acontecendo e sofrem durante anos caladas. Depois disso, ainda há casos em que são desacreditadas pela própria família”.

O cuidado em oferecer espaço para que os pequenos se sintam na liberdade de confiar e buscar ajuda entre os seus familiares é uma das principais orientações que Graciela oferece. “Orientar e esclarecer sobre o abuso sexual é uma forma de prevenir e encorajar a criança a dizer sempre a verdade”.

Quando um caso é formalmente registrado na DDM de Franca, dois trabalhos realizados por equipes distintas são iniciados: o de investigação e o de amparo à vítima. Durante os depoimentos, as crianças são acompanhadas por uma psicóloga, que trabalha para evitar que o trauma a impeça de contribuir para a apuração dos fatos.

Em paralelo ao trabalho policial, o Conselho Tutelar também é acionado e toma todas as providências necessárias para proteger e amparar a vítima, sempre com o apoio da Assistência Social da cidade.

O trabalho interdisciplinar realizado no combate a este tipo de violência também é fonte de estudo. No próximo dia 31, uma dissertação vai discutir justamente as funções desempenhadas com crianças vítimas de abusos sexuais através das polícias de atendimento.

“Realizado numa perspectiva crítica, (o trabalho interdisciplinar) possibilita a compreensão da criança em sua totalidade, como sujeito de direitos, buscando a efetivação destes e sua proteção”, defende a tese de Mayara Bezerra, que tem como título Infância descolorida: a criança vítima de violência sexual e o trabalho interdisciplinar.