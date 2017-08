PM vai às escolas para prevenir uso de cerol

A Polícia Militar de Franca, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, deu início a uma série de palestras em escolas da cidade para prevenir o uso de cerol em pipas.

O trabalho está sendo conduzido por uma equipe de educadores físicos em parceria com o pelotão de trânsito da Polícia Militar. O primeiro encontro foi realizado na manha desta terça-feira, 1º, na EMEB “Prof. Florestan Fernandes”, que fica no Jardim Vera Cruz.

Alunos dos quartos e quintos anos do Ensino Fundamental puderam entender os riscos que o cerol causa e tirar dúvidas com policiais militares. A campanha faz parte do programa municipal Pipa Sem Mortes, que tem como objetivo alertar sobre os riscos de utilizar o cerol durante as brincadeiras de rua.

Lígia Benate Gonçalves, coordenadora do grupo de educadores físicos da prefeitura, a meta é alcançar 4,3 mil estudantes da rede municipal. As palestras acontecerão até o dia 24 de agosto, período em que há maior incidência de acidentes com cerol.

O cerol, feito com vidro triturado e cola, é utilizado em disputas e visa cortar os outros brinquedos que ficam no céu. O uso deste artifício coloca em risco a saúde de motociclistas e pedestres, que podem ser atingidos pelos fios invisíveis.

De acordo com o tenente Regis Antônio Mendes, chefe do pelotão de trânsito da PM, dois acidentes foram registrados em 2016 pelo uso do artefato. “Um homem teve o pescoço cortado por linha com cerol e, no dia seguinte, um jovem teve o capacete danificado”.

O tenente destaca também que o corte de pipas por cerol também pode colocar a vida das crianças em risto. Em 2015, uma criança de 10 anos morreu após ser atropelada por um veículo. Ela estaria correndo atrás de uma pipa que foi cortada pelo cerol.

O cerol em pipas é proibido por lei em Franca desde 2009. Caso o artefato seja encontrado com crianças e adolescentes, os pais ou responsáveis podem ser multados em até R$ 14,2 mil.

Para prevenir acidentes envolvendo motociclistas, o tenente recomenda a instalação de antenas “corta-pipa” e o respeito aos limites de velocidade.

“Quanto menor a velocidade, mais fácil de visualizar qualquer condição adversa e reagir para evitar qualquer tipo de acidente”. Já os pedestres devem manter a atenção ao caminhar em locais onde tenha crianças soltando pipa. É importante perceber se há linhas soltas próximo à calçada.

Agosto violeta

Além do programa de prevenção contra o cerol, o Batalhão da Polícia Militar de Franca também trabalha em outra campanha, esta em nível nacional. É o movimento “Agosto Violeta”, que surgiu para reforçar e estimular a Cultura da paz.

A iniciativa foi adotada em alusão ao Dia Nacional do Perdão, que será comemorado dia 30 de agosto em todo o país. O intuito é discutir a importância do perdão e o impacto positivo que ela causa na saúde e bem-estar do cidadão.

Assim como outros movimentos, como o “Outubro Rosa” e o “Novembro Azul”, o projeto adotou a cor violeta para simbolizar o poder transformador do perdão. Em todo o país, prédios públicos, monumentos e viadutos ganharão iluminação violeta em solidariedade à iniciativa.

De acordo com o departamento de comunicação da corporação, Franca ainda não tem uma agenda de atividades desenvolvida, mas o movimento foi abraçado pela Polícia Militar em todo o estado de São Paulo e deve chegar à cidade até o fim do mês.