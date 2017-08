PF prende francano com pornografia infantil

Denúncia foi registrada no 2º Distrito Policial de Franca e investigada por agentes de Ribeirão Preto

Um homem de 28 anos foi preso em Franca pela Polícia Federal na manhã desta quinta-feira, 10, com material pornográfico infantil armazenado no computador de sua casa. O flagrante aconteceu enquanto os agentes cumpriam um bandado de busca e apreensão na residência do suspeito.

A investigação surgiu há quase dois meses, quando o 2º Distrito Policial de Franca registrou a denúncia de que este homem teria armazenado material pornográfico infantil em seu e-mail. Ele teria utilizado um computador em uma casa no Parque São Jorge, zona Oeste da cidade.

De acordo com o delegado responsável pela delegacia, Alan Bazalha Lopes, os arquivos armazenados pelo suspeito no correio eletrônico foram encontrados por outras pessoas. “Os denunciantes trouxeram provas do material que o suspeito teria acessado. Instaurei um inquérito policial e solicitei mandados judiciais”.

Como este tipo de caso é investigado pela Polícia Federal, o inquérito foi encaminhado para a alçada competente assim que o delegado recebeu os primeiros laudos periciais. A polícia não divulgou detalhes sobre o suspeito, já que o processo corre em segredo de justiça.

Os próximos passos da investigação passaram a ser definidos por agentes de Ribeirão Preto. Durante a manhã de ontem, os policiais estiveram na casa do suspeito, que fica na região central de Franca.

Todo o conteúdo ilegal encontrado durante as buscas foi apreendido e o rapaz foi preso em flagrante. Na sede da PF, em Ribeirão Preto, o acusado disse que encontrava as imagens em diversos sites de busca pela internet.

O delegado-chefe da Polícia Federal, Guilherme Biagi, informou que não há indícios de que o suspeito produzia este tipo de material, apenas consumia. Os equipamentos eletrônicos apreendidos vão passar por perícia para verificar se o homem compartilhava o conteúdo que tinha no computador com outras pessoas.

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, é crime “adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente”.

Se condenado, ele pode ser preso por até quatro anos em regime fechado, além de ter de pagar multa. O suspeito pagou fiança e vai responder ao processo em liberdade. O valor pago não foi informado pela Polícia Federal.