Passeios ciclísticos movimentam Franca

Os praticantes de ciclismo de Franca têm pelo menos dois eventos para participarem neste final de semana. Um deles é pelo Dia do Ciclista, comemorado neste sábado (19); já o outro será o 1º Passeio Ciclístico de Franca, com o apoio da CPFL Energia, que será realizado neste domingo (20).

O passeio deste sábado é organizado pela PedalPró e promete reunir centenas de pessoas com início previsto a partir das 7h30, na avenida Rio Amazonas. Serão dois trajetos, sendo que um percorrerá 25 km e outro 45km.

Já o segundo evento neste domingo tem o apoio do poder público em parceria com a CPFL Energia. O evento, 1º Passeio Ciclístico de Franca, é aberto para pessoas de todas as idades, com participação gratuita e sem necessidade de inscrição ou pagamento de qualquer taxa.

O percurso envolvera as principais vias da cidade, com acompanhamento e suporte da estrutura da segurança, Polícia Militar e Guarda Civil Municipal, fechando as vias e garantindo proteção aos participantes.