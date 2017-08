Passagem de ônibus a R$ 1 começa a valer hoje

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

O valor especial para passagens de ônibus urbanos em Franca aos domingos começa a valer a partir de hoje, 6. Com a mudança, o preço fixo das passagens nos domingos passa a valer R$ 1, com direito a integração.

Só pode aproveitar o preço mais barato aos domingos quem tem o Cartão de Integração. Aqueles que pagam o bilhete com dinheiro vão ter que desembolsar o valor normal da tarifa.

E é esse novo preço que preocupa os usuários do transporte público no restante da semana. Desde a última quinta-feira, 3, o valor dos bilhetes subiu trinta centavos.

Antes o preço da passagem custava R$ 3,80 e chegou a ser congelado pelo prefeito Gilson de Souza (DEM) durante o mês de julho, mas a decisão não perdurou. Com o anúncio do valor especial aos domingos, o Executivo também informou que aumentaria 30 centavos durante o resto da semana.

De acordo com a prefeitura, a nova medida vai beneficiar 92 mil francanos já cadastrados no sistema de integração. Quem ainda não tem pode fazer a solicitação gratuitamente, mas é preciso pagar uma primeira recarga de, no mínimo, R$ 8,20 – valor de duas passagens comuns.

Circulando com o cartão domingo, desse valor o usuário terá abatido R$ 1. É possível fazer apenas uma baldeação – troca de linhas de ônibus do mesmo sistema urbano – com o bilhete, desde que o tempo de embarque entre uma linha e outra não seja maior que uma hora e meia.

Essa tarifa especial, anunciada por meio de um decreto do prefeito, terá seis meses de duração para que a prefeitura possa avaliar os resultados. Caso a medida seja bem avaliada, poderá ser oficializada em um projeto de lei.

Para atender a todos que ainda não tem o Cartão de Integração e que querem pagar mais barato aos domingos, haverá um plantão para emissão dos cartões no Terminal Central “Ayrton Senna” e no posto da Empresa São José em frente à Praça Sabino Loureiro, na Estação.

O serviço será oferecido no Centro a partir das 8 horas e segue até as 17. Na Estação, o tempo será mais curto: das 9 às 14 horas. Durante a semana, o atendimento no Terminal Central acontece das 6h50 às 19 horas. Aos sábados, funciona das 7 às 16.

Já na Estação, durante a semana é possível emitir os cartões das 6h50 às 18 horas. Aos sábados, o atendimento começa às 7 e segue até o meio-dia. Para solicitar o cartão comum basta levar um documento original com foto e comprovante de endereço.