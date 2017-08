Operação prende assaltantes de bancos em Franca

Compartilhar no Twitter

Três integrantes de uma quadrilha especializada em explodir caixas eletrônicos em cidades da região foram detidos nesta quarta-feira, 16, durante uma operação da DIG (Delegacia de Investigações Gerais de Franca) com apoio da Delegacia Seccional através do GOE (Grupo de Operações Especiais)

Os agentes da Polícia Civil cumpriram mandados de busca e apreensão em bairros da zona Sul e da zona Norte. Os três suspeitos foram detidos e levados para a sede da DIG para prestar depoimento.

Um deles foi liberado depois de prestar depoimento, enquanto os outros dois foram autuados em flagrante pelos crimes de organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Durante as buscas, os policiais encontraram diversos equipamentos e roupas utilizados durante os ataques às agências bancárias. Segundo o delegado Márcio Murari, responsável pela operação, até agora seis membros da quadrilha foram identificados.

Eles usavam ímãs e fitas isolantes para evitar que as cédulas fossem danificadas durante as explosões. Dois revólveres e duas pistolas também foram apreendidos durante as buscas, além de dois veículos utilizados pelos criminosos.

O grupo atacava caixas eletrônicos de cidades pequenas da região, mas também agia em Franca. “Eles roubavam caminhonetes aqui que eram utilizadas na prática dos outros crimes”, disse.

Foi através de denúncias relacionadas a roubos de veículos que a investigação teve início. Depois de monitorar a quadrilha e conseguir permissão para interceptar conversas, os policiais descobriram que os criminosos foram responsáveis por um ataque a caixas eletrônicos de Nuporanga em junho.

A investigação também acredita que os bandidos estavam envolvidos em explosões parecidas em cidades de Minas Gerais. Depois que soube dos novos planos do grupo, o delegado decidiu que era hora de agir.