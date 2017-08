Número de passageiros de ônibus cresce aos domingos

Fluxo aumentou 15% com tarifa mais barata, mas muitos ônibus continuaram vazios durante as corridas

Um levantamento preliminar da Emdef (Empresa Municipal para o Desenvolvimento de Franca), que faz o gerenciamento do transporte urbano na cidade, indica que aumentou em 15% o fluxo de passageiros em ônibus de Franca no último domingo, 6, dia em que passou a vigorar a tarifa especial de R$ 1.

Mas só aproveitou o preço barato aqueles que tinham o Cartão de Integração. Por conta disso, muitos precisaram passar pelo plantão montado pela equipe do Terminal Central “Ayrton Senna” para emitir os bilhetes eletrônicos.

Quem não conseguiu fazer o cartão teve que pagar um valor ainda mais salgado: R$ 4,10, tarifa reajustada que entrou em vigor na última quinta-feira, 3. Esse preço é R$ 0,30 mais caro do que era cobrado até então.

Apesar de o fluxo aumentar, os ônibus da cidade continuaram com muitas poltronas vazias. E mesmo aqueles que decidiram aproveitar o preço baixo tiveram de se adaptar aos horários especiais de fim de semana, já que o número de linhas e a frota diminuem aos domingos.

Para o presidente da Emdef, Marcos Haber, a expectativa é de que o fluxo cresça mais no próximo domingo, 13, quando haverá jogo de futebol da Francana no Lanchão.

De acordo com a prefeitura, a medida beneficia 92 mil francanos já cadastrados no sistema de integração. Quem ainda não tem pode fazer a solicitação gratuitamente, mas é preciso pagar uma primeira recarga de, no mínimo, R$ 8,20 – valor de duas passagens comuns.

Essa tarifa especial, anunciada por meio de um decreto do prefeito, terá seis meses de duração para que a prefeitura possa avaliar os resultados. Caso a medida seja bem avaliada, poderá ser oficializada em um projeto de lei.

Para atender a todos que ainda não tem o Cartão de Integração e que querem pagar mais barato aos domingos, haverá um plantão para emissão dos cartões no Terminal Central “Ayrton Senna” e no posto da Empresa São José em frente à Praça Sabino Loureiro, na Estação.

A emissão dos cartões eletrônicos é gratuita e acontece todos os dias. Durante a semana, o atendimento no Terminal Central acontece das 6h50 às 19 horas. Aos sábados, funciona das 7 às 16.

Já na Estação, durante a semana é possível emitir os cartões das 6h50 às 18 horas. Aos sábados, o atendimento começa às 7 e segue até o meio-dia. Para solicitar o cartão comum basta levar um documento original com foto e comprovante de endereço.