Novas casas deverão ser entregues em 18 meses

Um evento realizado em Franca nesta terça-feira (22) marcou o lançamento do projeto que prevê a construção de 555 unidades habitacionais na cidade.

O Empreendimento da Construtora Pacaembu é em parceria o Governo Federal (Caixa Federal) através do programa Minha Casa Minha Vida.

Segundo disseram os representantes da empresa durante a solenidade, serão investimento de mais de R$ 66 milhões gerando 200 empregos diretos e 1000 indiretos. O local que será erguido o bairro “Vida Nova Franca”, fica próximo ao Recanto Capitão Heliodoro, acesso pela Avenida Luiz Gonzaga, na zona Norte da cidade.

As residências serão térreas, não geminadas, terão 45,47 metros quadrados de área construída com dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e área de serviço coberta. O terreno padrão é de 175 metros quadrados. As unidades seguem o conceito arquitetônico de ventilação cruzada e iluminação natural, com piso cerâmico, laje e telhas de concreto e atende a norma de acessibilidade 9050, da ABNT.

O preço do imóvel é de R$ 119.990,00 com possibilidade de parcelamento em até 360 meses, pela Caixa, usando FGTS e subsídios do programa Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal de até R$ 31.665,00 e vai atender famílias com renda mensal comprovada a partir de R$ 1.600,00.

O bairro planejado, sem custo de condomínio será entregue em 18 meses com toda a infraestrutura de rede de energia elétrica, iluminação pública, rede de abastecimento de água potável, rede coletora de esgoto sanitário, galeria de águas pluviais, pavimentação asfáltica, guias, sarjetas, paisagismo e passeio público. O local contará com terrenos comerciais e industriais.