Na Colômbia

A seleção brasileira de basquete masculino embarcou nesta terça-feira (22) para a Colômbia, para a disputa da Copa América de 2017. A competição será disputada de 25 de agosto a 3 de setembro com sedes em Medellín, Montevidéu, no Uruguai, e Bahía Blanca, na Argentina. Pela primeira vez o torneio não será classificatório para o mundial nem para os jogos olímpicos.

A seleção encerrou a sua preparação para com derrota nesta segunda-feira, para a Argentina pela rodada final do Super Four de Saltan (Argentina) e acabou perdendo por 86 a 74 para a equipe campeã do torneio amistoso.

Em Salta, a renovada seleção do Brasil, comandada por César Guidetti, havia entrado em quadra outras duas vezes, com derrota para o Uruguai, por 69 a 63, e vitória sobre a Colômbia, por 72 a 58. Assim, fechou o torneio em terceiro lugar, atrás dos argentinos, com três triunfos, e dos uruguaios, com dois, e só à frente da Colômbia, que perdeu todos os jogos que disputou.

“Estes jogos preparatórios foram muito proveitosos para as avaliações e também para tirar algumas dúvidas, além de nos deixar em boas condições para disputar a Copa América. Foi importante jogar em igualdade contra o Uruguai e Argentina e sentir que a equipe está em um bom nível”, explicou o técnico do Brasil Cesar Guidetti.