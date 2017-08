Compartilhar no Twitter

Um idoso de 63 anos morreu depois de ser atropelado por um ônibus urbano em Franca. O acidente aconteceu na noite da última quinta-feira, 17, na Avenida Doutor Hélio Palermo.

De acordo com a Polícia Militar, o coletivo seguia pela pista no sentido do bairro quando o pedestre atravessou a avenida.

O motorista, de 37 anos, ainda tentou evitar o atropelamento, mas a parte traseira do veículo atingiu o idoso.