Na apresentação do elenco, patrocinador destaca a história do clube

A apresentação do novo elenco do Franca Basquete ocorreu no começo da tarde desta nesta sexta-feira (4), no Teatro do Sesi/Franca.

Durante a cerimônia, Paulo Skaf, presidente do Sesi, patrocinador da equipe na temporada 2017/18, destacou a história do clube francano, dizendo também feliz pela parceria. “O Franca Basquete é um dos grandes responsáveis pelo basquete brasileiro. Essa cidade tem história, tem raízes, tem cultura. Esse clube fez muito para esse esporte que se iniciou na década de 30, se não me engano. O Sesi prioriza a educação e, a educação na nossa visão não é só dentro de sala de aula, mas também através do esporte, nas atividades culturais. E por essa razão, nos investimos muito no esporte, em várias modalidades de alto rendimento. Já tínhamos parceria com as categorias de base do clube e quando houve a possibilidade dessa parceria com o time adulto as duas partes foram receptivos”, discursou o presidente da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo).

Toda diretoria, jogadores e membros da comissão técnica estiveram presente no evento. O técnico Helinho fez questão de apresentar todos os jogadores individualmente, destacando sempre a importância da contratação de cada um para o novo time.

O contrato firmado tem prazo por uma temporada, renovável para mais duas. A diretoria revelou que as negociações começaram há dois anos, mas que em apenas uma reunião foi selado o acordo. O valores não foram renovados, mas

O presidente do clube, Luis Aurélio Prior, informou que o número de sócios torcedores cresceu na última semana devido o anúncio das contratações dos reforços, principalmente do ala/pivô Jefferson William e do ala Léo Meindl. “Já estamos na casa dos mil sócios torcedores. Só nesta semana foram negociados 300 carnês”, disse Prior.

A maior marca de sócios torcedores do clube foi no começo da década passada, quando Hélio Rubens voltou a comandar a equipe francana, com cerca de 1.700 sócios. (NF)