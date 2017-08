Municípios debatem situação do turismo

A Assembleia Legislativa de São Paulo sediou um encontro para discutir temas de interesse do setor hoteleiro do Estado. O evento reuniu diversas entidades e profissionais ligados ao Turismo, incluindo a Associação Brasileira de Indústria e Hotéis (ABIH).

A 6ª edição do SEHGA – Sinergia Estratégica entre o Governo, Hotelaria e Academia foi realizada na última segunda-feira (28), no auditório Teotônio Vilela da Alesp.

A deputada Célia Leão, idealizadora do encontro, é presidente da Frente Parlamentar em Prol do Turismo e comentou as dificuldades do setor no país. “Difícil falar do turismo com tristeza, mesmo com os problemas que o setor enfrenta. É extremamente importante que ele esteja em sintonia com o governo, com as entidades e associações, só assim veremos um progresso significativo” afirmou.

O presidente da ABIH, Bruno Omori, disse que o Estado de São Paulo faturou no ano passado 7,4 bilhões de reais em diárias de hotel e 1,5 bilhões em alimentos e bebidas. “Fechamos em torno de 49% de ocupação ano passado.”

No evento houve o lançamento oficial da EXPO HOTEL 2018. “Decidimos unir um evento consagrado como o SEGHA com a realização da Expotel, que terá sua terceira edição. Dessa forma conseguiremos apresentar simultaneamente para o mercado, as tendências, tecnologias, parcerias, produtos e serviços, além de discussões importantes para o segmento hoteleiro do Brasil”, explica Omori. O evento está previsto para o mês de abril de 2018.