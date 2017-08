MP apura fraude na construção de clube aquático

O Ministério Público de Franca está investigando fraude envolvendo a construção de um possível parque aquático na região da cidade. O empreendimento já estaria vendendo cotas para associados antes de regularizar o início das obras.

De acordo com o promotor de Justiça de Defesa do Consumidor, Murilo Lemos Jorge, o inquérito civil foi instaurado no fim de maio, quando a promotoria de Patrocínio Paulista recebeu as primeiras denúncias sobre o caso.

“Recebemos informações de que a empresa estava captando recursos em Franca para a construção deste parque aquático, que ficaria na zona rural de Patrocínio Paulista, mas não tinha nenhuma autorização de órgãos competentes para isso”, disse o promotor.

O empreendimento ficaria na Estrada do Leite, entre Franca e Patrocínio Paulista. Mas para que os idealizadores pudessem buscar investidores, toda a documentação para a construção das instalações oferecidas aos futuros sócios deveria estar legalizada. Segundo o promotor, nem a prefeitura e nem o cartório de registros de Patrocínio Paulista tinha conhecimento do projeto.

O Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), o DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo) e a Cetesb (Companhia Ambiental Do Estado De São Paulo) também informaram à promotoria que a empresa não apresentou nenhum requerimento para as obras do parque aquático.

“Técnicos do DAEE estiveram no local e não encontraram nenhum indício de construção do empreendimento. Não tem nada lá”, afirmou Murilo Lemos. Depois que a denúncia foi apresentada à Justiça, a empresa responsável pelo projeto entrou com recursos e afirmou que a captação de recursos não é um golpe, mas o recurso não foi acatado.

Mesmo sem as autorizações protocoladas, os empresários já anunciaram a construção e possuem um projeto arquitetônico finalizado. A ideia é que o local ofereça diversas atrações aos associados. Quem decidir fazer o investimento tem de assinar um contrato que oferece várias regalias.

“No contrato não há um valor mínimo ou máximo estipulado, mas são cláusulas que dão vários benefícios para quem investir no projeto”, explicou o promotor. A empresa mantém uma página nas redes sociais que usa para divulgar detalhes do clube aquático e oferece um canal de vendas para interessados.

Até agora, não foi identificado nenhum consumidor que se sentiu lesado, mas a promotoria já pediu à Justiça para que seja proibida a venda de cotas, além de o agendamento para a primeira audiência do processo.