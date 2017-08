Moto fica embaixo de carro em mais um acidente

Duas mulheres ficaram feridas em mais um acidente de trânsito envolvendo carro e motocicleta em Franca, desta vez na área central da cidade. Com o impacto, a moto ficou presa embaixo do veículo.

A batida aconteceu na manhã desta terça-feira, 22, na avenida Major Nicácio. De acordo com testemunhas que estavam no local, um Ford Ka de cor branca seguia pela pista e fez o cruzamento com a rua Filomena Pressoto, no bairro Residencial Baldassari.

Neste momento, a motocicleta CG Titan que seguia do pontilhão rumo à avenida Presidente Vargas foi colhida pelo veículo. Com o impacto, a motociclista e a passageira foram arremessadas ao chão e o automóvel acabou preso embaixo do carro.

As vítimas foram socorridas por agentes do Corpo de Bombeiros e precisaram de atendimento médico do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) por conta das escoriações.

O trecho onde aconteceu o acidente precisou ser interditado e causou lentidão no trânsito. Um boletim de ocorrência foi registrado e o caso será encaminhado para o 3º Distrito Policial.