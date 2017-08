Maconha e crack

Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas na Vila São Sebastião, zona Oeste de Franca. Eles estavam com 109 pedras de crack escondidas no quarto de uma casa onde comercializavam os entorpecentes.

De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos foram vistos na porta da residência com outro rapaz enquanto patrulhavam a área, que já é conhecida como ponto de tráfico. Ao avistar a viatura, um dos suspeitos tentou se esconder na casa.

Durante a abordagem, os policiais não encontraram nada com os dois acusados. Durante buscas pelo imóvel, a PM encontrou R$ 979 guardados em uma lata e 109 pedras de crack em um pote. O dinheiro e a droga estavam no quarto de um dos suspeitos junto com outros instrumentos utilizados para dividir e embalar as drogas.

O rapaz que estava com os dois durante a abordagem confessou que estava no local para comprar drogas. Os três foram levados para o Plantão Policial. Os traficantes foram presos em flagrante e encaminhados para a penitenciária da cidade, enquanto o terceiro prestou depoimento como testemunha e foi liberado.