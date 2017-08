Legião Urbana em tributo

Uma noite de nostalgia, repleta de músicas que marcaram o Brasil nos anos 80, é o que o Sesi Franca prepara para os fãs da banda Legião Urbana para a próxima sexta-feira, 1º de setembro, no palco externo da unidade.

O público está convidado para relembrar os principais sucessos da banda, que cantou a trilha sonora da juventude brasileira há mais de trinta anos. “Será”, “Tempo perdido”, “Ainda é cedo” e “Eduardo e Mônica” estão entre os hits escalados para embalar a noite.

De acordo com os organizadores do evento, o repertório do grupo Legião Urbana Tributo percorrerá os sucessos originais com novos arranjos, envolvendo o público novo e antigo em um só ritmo.

O grupo se propõe a celebrar a obra de uma das maiores bandas do cenário musical brasileiro. A banda Legião Urbana Tributo atua há cinco anos em Marília e é formada pelos músicos Fabricio Mendonça (bateria), Caio Calarezi (contrabaixo), Walter Claro (guitarra) e Rafa Bravos (voz e violão).

Entre os riffs inconfundíveis e a interpretação emocionante do vocalista, o espectador faz uma viagem de volta à década de 1980, quando a banda Legião Urbana se consagrou como uma das mais importantes do rock nacional.

Para preparar o público antes da atração principal subir ao palco, o Sesi Franca convidou os músicos e professores do IGB (Instituto de Guitarra e Baixo), uma das escolas de maior renome no cenário musical da cidade.