Lavínio recebe homenagem na Santa Casa

Cerimônia ressaltou trabalho em Franca do médico que assumiu a presidência do Cremesp

Aconteceu na noite de quarta-feira, 16, em Franca, uma homenagem ao médico Lavínio Nilton Camarim, que assumiu recentemente a presidência do Cremesp para a gestão 2017/2018. O profissional foi homenageado pela diretoria administrativa da Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca.

Foi realizada uma solenidade no anfiteatro do hospital para homenagear o profissional que tem um brilhante histórico de atuação na política de saúde do município de Franca e na Medicina, com destaque para a Santa Casa.

Segundo diretores, no hospital Lavínio edificou um legado de grandes conquistas e melhorias para a instituição e consequentemente para o público atendido.

Lavínio Nilton Camarim é natural de São José do Rio Preto, tendo se formado pela Faculdade de Medicina de Catanduva, no ano de 1987. Atua nas especialidades de Clínica Geral, Gastroenterologia e Proctologia. Iniciou seu trabalho na Santa Casa de Franca em 5/6/1991, sendo ainda membro do Corpo Clínico do hospital.

O evento contou com representantes de várias instituições, como: Diretoria Administrativa e Corpo Clínico do Complexo Hospitalar Santa Casa (Hospital Central, Hospital do Coração e Hospital do Câncer), Diretores e Corpo Clínico do AME de Franca, Diretores e Médicos do Hospital São Joaquim e Hospital Regional, Secretário de Saúde, Presidente da Câmara Municipal, Promotor Público Eduardo Tostes (membro do Comitê Gestor da Santa Casa), equipe do Cremesp, entre outras várias personalidades da Medicina francana.

O homenageado recebeu elogios de médicos como do Walter Antônio de Oliveira Filho e Marcelo de Paula Lima, além do presidente da Santa Casa de Franca, José Cândido Chimionato.