Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, denunciou nesta sexta-feira (25) ao Supremo Tribunal Federal (STF) quatro senadores do PMDB, dois ex-senadores do partido e mais três pessoas no âmbito da Operação Lava Jato.

Foram denunciados (e os crimes atribuídos a eles):

– Senador Renan Calheiros (PMDB-AL): corrupção passiva e lavagem de dinheiro;

– Senador Garibaldi Alves (PMDB-RN): corrupção passiva e lavagem de dinheiro;

– Senador Romero Jucá (PMDB-RR): corrupção passiva e lavagem de dinheiro;

– Senador Valdir Raupp (PMDB-RO): corrupção passiva e lavagem de dinheiro;

– Ex-senador e ex-presidente da República José Sarney (PMDB-AP): corrupção passiva e lavagem de dinheiro;

– Ex-senador e ex-presidente da Transpetro Sérgio Machado: corrupção passiva e lavagem de dinheiro;

– Luiz Fernando Nave Maramaldo, sócio da NM Engenharia: corrupção avita e lavagem de dinheiro;

– Nelson Cortonesi Maramaldo, sócio da NM Engenharia: corrupção ativa e lavagem de dinheiro;

– Fernando Ayres Reis, ex-presidente da Odebrecht Ambiental: corrupção ativa e lavagem de dinheiro.