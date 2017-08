Ladrão rouba táxi e capota carro na fuga

Um taxista de Franca foi feito de refém durante um assalto na madrugada desta quarta-feira, 30, enquanto atendia a uma corrida em Restinga. Pouco depois do roubo, o bandido sofreu um acidente e acabou preso.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, o taxista de 50 anos foi acionado para atender uma corrida em Restinga. O passageiro, um pedreiro de 28 anos, embarcou no carro e, durante a viagem, anunciou o assalto.

A vítima contou que foi ameaçada com uma faca e obrigada a estacionar no acostamento da rodovia Nestor Ferreira. O taxista deixou o veículo e o assaltante fugiu com o carro, um Honda City. Ele também levou o aparelho celular e a carteira do profissional.

O taxista procurou ajuda em casas próximas à rodovia e conseguiu acionar a Polícia Militar. Enquanto isso, o bandido seguiu até chegar em Franca. Pelos arredores do Jardim Aeroporto, ele perdeu o controle e capotou com o carro enquanto seguia pela Rodovia Rio Negro e Solimões, na entrada do bairro.

O veículo teve a parte frontal completamente destruída, além dos pneus estourados. O taxista estima que o prejuízo passe de R$ 24 mil. Depois do acidente, o ladrão ainda saiu sem ferimentos e continuou perambulando pelo local.

Os policiais fizeram patrulhamento e logo avistaram o suspeito na Avenida Carlos Roberto Haddad. Ele tinha R$ 195 guardados no bolso e confessou o crime durante a abordagem.

O pedreiro foi detido e levado para o Plantão Policial, onde foi indiciado e preso em flagrante. Ele foi levado para a Penitenciária de Franca. A arma utilizada no crime também foi apreendida.