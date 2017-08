A paz entre Santos e Neymar pode estar mais próxima após o craque interceder para que o clube paulista receba cerca de R$ 33 milhões do Paris Saint-Germain (FRA), referente à indenização prevista no mecanismo de solidariedade da Fifa.

O valor é equivalente a 4% dos R$ 820 milhões que o clube francês investiu para tirar o atacante do Barcelona, da Espanha. A indenização prevê até 5% do valor total da transferência.

A após receber o recado de Neymar sobre o seu pedido feito ao PSG, o Santos já cogita retirar o processo na Justiça contra o seu ex-camisa 11.

Em 2015, o Santos interpôs uma demanda arbitral diante da Fifa contra o jogador, seu pai, Neymar da Silva Santos Júnior, Neymar Sport e Marketing S/S Limitada [Neymar Sports], e o Barcelona, da Espanha, todos envolvidos na transação que levou o craque ao clube catalão em 2013.

Recentemente, a Fifa condenou o Barcelona a indenizar o Santos, mas absolveu Neymar. Não satisfeito, o clube paulista recorreu ao TAS (Tribunal Arbitral do Esporte), passando assim para o âmbito judicial.

A diretoria santista cobra a diferença do valor anunciado -57 milhões de euros-, no dia da transação, 31 de março de 2013, com o valor confirmado pela justiça espanhola -83 milhões de euros.

Os advogados do clube pretendiam, inclusive, receber a diferença com juros. Vale ressaltar que o Santos, neste caso, teria que repassar a porcentagem dessa diferença questionada a DIS, que detinha 40% dos direitos de Neymar.