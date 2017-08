07

Dois homens foram presos durante uma operação da Polícia Civil de Ituverava nesta quinta-feira, 10, por tráfico de drogas. Os investigadores encontraram drogas e provas que ligam os acusados ao crime organizado.

A investigação começou depois que os policiais receberam uma denúncia de que os dois rapazes detidos utilizavam uma casa para esconder drogas. Um mandado de busca e apreensão foi expedido pela Justiça e cumprido durante a manhã de ontem.

Durante a vistoria, os policiais encontraram 80 pinos de cocaína e duas pedras de crack enterrados em um terreno ao lado da casa. Dentro da residência, também foi localizada uma porção de maconha.

No telhado da casa, um caixote de madeira embalado com fita escondia vários cadernos utilizados pelos suspeitos para fazer a contabilidade do tráfico. De acordo com os investigadores, há informações que ligam os dois acusados ao Primeiro Comando da Capital, o PCC.

Todo o material foi apreendido e levado para a delegacia da cidade. A perícia também esteve no local. Na delegacia, o delegado autuou os dois rapazes em flagrante pelo crime e os recolheu ao sistema prisional.

Em Franca

Três traficantes também foram encontrados em Franca durante uma abordagem da Polícia Militar. Eles estavam em uma casa no Jardim Tropical, zona Norte da cidade, quando foram flagrados pelos agentes da Força Tática.

Os policiais chegaram até o endereço através de uma denúncia anônima. Um dos suspeitos estava na porta da casa e tentou fugir, mas foi alcançado pela PM. Os outros dois estavam embalando porções de maconha quando foram flagrados na cozinha do imóvel.

Ao todo, foram localizadas 17 porções de maconha e outros quatro papelotes de cocaína, além de dinheiro e materiais para embalar as drogas.

Dois acusados, de 19 e 25 anos, foram presos em flagrante e levados para o CDP de Franca. Um adolescente de 15 anos foi apreendido e conduzido para a Fundação Casa.