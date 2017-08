A Polícia Civil de São João Batista do Glória (MG) já deu início às investigações do assassinato da francana Carina Moreira Ferreira, de 23 anos, morta a tiros ao lado do namorado na zona rural da cidade. Segundo a família da jovem, as autoridades acreditam que o alvo dos atiradores era o companheiro dela.

A investigação tenta confirmar se o mineiro Adenilson Pedro de Andrade, de 31 anos, tinha envolvimento com o tráfico de drogas da região. De acordo com familiares da moça, ele era namorado de Carina há pelo menos dois meses.

O homem foi encontrado com pelo menos 14 marcas de tiros pelo corpo. Entre os pertences dele, a perícia identificou dois tabletes de maconha e um pino de cocaína. Já Carina foi atingida com pelo menos seis tiros.

O casal foi encontrado por um morador que passava por uma estrada na zona rural de São João Batista do Glória na noite do dia 1º. Eles estavam caídos ao lado da motocicleta de Adenilson.

De acordo com os familiares, Carina conheceu o rapaz depois que se mudou para o interior de Minas Gerais para assumir uma vaga de emprego. Antes de se mudar para a região onde aconteceu o crime, a jovem vivia no Jardim Pulicano, zona Oeste de Franca.

Depois de passar por exames no Instituto Médico Legal (IML) de Passos (MG), o corpo de Carina foi transferido para Franca no fim da tarde da última quarta-feira. Familiares e amigos puderam se despedir da jovem durante a madrugada.

O sepultamento aconteceu na manhã de ontem no cemitério Santo Agostinho.