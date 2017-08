Os deputados membros da comissão de Transportes da Assembleia Legislativa de São Paulo deram parecer favorável, nesta semana, à proposta que autoriza o Poder Executivo a isentar de tarifa todos os estudantes usuários do transporte intermunicipal.

O Projeto de Lei 672/2015, de autoria do deputado João Paulo Rillo (PT), abrange os estudantes de todas as cidades paulistas. “É injustificável o fato de os alunos que residem fora das regiões metropolitanas do Estado não contarem com a gratuidade no transporte”, explica Rillo.

Em 2015, o governador Geraldo Alckmin sancionou a lei que concede passe livre estudantil no Metrô, na CPTM e nos ônibus administrados pela EMTU. A questão, segundo Rillo, é que a gratuidade não foi concedida aos alunos transportados nos ônibus geridos pela Artesp. “As cidades que não estão aglomeradas sob a forma de regiões metropolitanas ficaram de fora, e elas não tem sistemas sobre trilhos”, criticou.