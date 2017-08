Indústria perde vagas, mas saldo é positivo

O setor industrial de Franca registrou perda de vagas no mês de julho, com saldo negativo de -0,73%. Ainda assim o balanço é favorável no acumulado do ano, com porcentual positivo de 6,11%. Mas no acumulado do emprego no ano, de primeiro lugar no estado, a região de Franca já ocupa a quarta posição.

Os dados são de levantamento divulgado ontem pelo Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos da Fiesp e do Ciesp (Depecon), área responsável pela pesquisa de Nível de Emprego do Estado de São Paulo.

Em nível de estado, a indústria paulista fechou o mês de julho com demissão de 2 mil trabalhadores, queda de 0,08% na comparação com o mês anterior, na série sem ajuste sazonal. Na análise com ajuste, cede 0,10%.

O resultado representa estabilidade para o período, avalia Paulo Francini, diretor titular do Departamento de Pesquisas.

No acumulado do ano, o saldo apurado está positivo em 8 mil postos de trabalho (0,37%), sendo esse o melhor resultado desde 2013, quando foram contratados 55,5 mil trabalhadores. “Alguns setores, como máquinas e equipamentos, produtos de borracha e veículos automotores surpreenderam com contratações, influenciados pelas exportações que têm ganhado fôlego”, destacou.