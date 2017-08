Compartilhar no Twitter

Um casal foi assassinado com pelo menos 20 tiros na zona rural de São João Batista do Glória na noite da última terça-feira, 1º. A francana Carina Moreira Ferreira, de 23 anos, estava na garupa da moto do mineiro Adenilson Pedro de Andrade.

Os dois foram encontrados já sem vida e com várias perfurações pelo corpo. Eles estavam caídos ao lado de uma motocicleta XT-66R. De acordo com informações preliminares da perícia, o rapaz tinha ao menos 14 marcas de tiros no corpo, enquanto a jovem foi atingida por pelo menos seis balas.

Entre os pertences de Adenilson, a polícia localizou dois tabletes de maconha e um pino de cocaína. Os investigadores trabalham com a hipótese de que o duplo homicídio tenha envolvimento com o tráfico de drogas na região.

Carina vivia no Jardim Pulicano, zona Oeste de Franca, mas tinha parentes na região de São João Batista do Glória. De acordo com familiares, ela havia se mudado para Minas Gerais há pouco tempo.

Os corpos de Adenilson e Carina passaram por exames periciais no IML (Instituto Médico Legal) de Passos e foram liberados no início da tarde de ontem. Carina foi velada durante a madrugada no Velório São Vicente. O sepultamento será às 10 horas desta quinta-feira, 3, no Cemitério Santo Agostinho.