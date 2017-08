HC de Franca fica fora hoje do McDia Feliz

Quem comprar lanches dessa vez estará ajudando o Hospital do Câncer de Barretos

Após 16 anos participando do projeto de ajuda, o Hospital do Câncer de Franca não estará na ação neste ano. O motivo seria porque o médico que assinava a documentação para o hospiutal participar da campanha, teve de se desligar do HC de Franca e não teria havido tempo hábil para a substituição por outro profissional.

A tradicional campanha visa a arrecadação de recursos em prol de pacientes com câncer e é coordenada nacionalmente pelo Instituto Ronald McDonald. Para contornar a situação, o Centro de Voluntários da Saúde criou uma nova estratégia, com apoio dos patrocinadores, e lançou a Campanha Anjos Existem.

Já a Campanha McDia Feliz acontece neste sábado e será voltada ao Hospital de Câncer de Barretos. A entidade será beneficiada com a arrecadação da venda de Big Mac nos três restaurantes de Franca e de mais 15 cidades de todo o país.

Toda a arrecadação dos tíquetes antecipados e dos sanduíches Big Mac vendidos neste dia da campanha (26) nos restaurantes de Franca e das outras cidades envolvidas no projeto será destinada ao Hospital de Câncer de Barretos para o custeio das atividades do Espaço da Família Ronald McDonald e a construção da Casa Ronald McDonald Barretos.

Segundo os organizadores da campanha, essas iniciativas buscam proporcionar um ambiente amistoso e confortável para crianças e adolescentes que estão em tratamento oncológico na instituição, assim como suas famílias.