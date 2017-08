Governo publica edital do Fundo Imobiliário

O governador Geraldo Alckmin anunciou nesta quarta-feira, 23, a publicação do edital para a abertura do pregão presencial que contratará os responsáveis por administrar e operar a carteira de imóveis do Estado. O Fundo de Investimento Imobiliário do Estado de São Paulo (FII) iniciará seus trabalhos com um portfólio de 267 imóveis de um estoque de mais de 5 mil, presentes em todas as regiões do estado e avaliados inicialmente em R$ 1 bilhão.

“Estamos lançando o primeiro fundo imobiliário do Brasil. O Governo está trazendo um consórcio para fazer a gestão desse fundo, que poderá vender os ativos, permutar ou até participar de empreendimento”, comentou Alckmin. “Imagina uma área grande na beira de uma autoestrada, num lugar privilegiado, se houver interessado em investir ali, construir um empreendimento, o Governo pode auferir na receita”, explicou o governador.

O Estado cria uma espécie de imobiliária pública, que nessa primeira oferta ao mercado foram selecionados imóveis com documentação mais regularizada e que podem ser vendidos com maior facilidade. No estoque, estão contemplados imóveis comerciais, residenciais, terrenos, barracões, oficinas e ginásios incorporados pelo Estado ao longo do tempo. Os interessados terão trinta dias para enviar as propostas. A realização do pregão presencial será no dia 22 de setembro de 2017, às 10 horas, na sede da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, na capital.