Gibi da Turma da Mônica orienta motoristas

A partir desta semana, qualquer pessoa, assim como escolas, prefeituras e empresas já podem solicitar exemplares gratuitos do gibi da Turma da Mônica “Dicas de Segurança para Viajar Tranquilo”.

Essa é a segunda edição da revistinha que aborda temas sobre educação no trânsito feita pela Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) em parceria com a Mauricio de Sousa Produções.

Quase um milhão de exemplares da edição anterior foram distribuídos em 280 municípios paulistas. O novo material conta com passatempos e historinhas que transmitem conceitos sobre segurança e responsabilidade no trânsito.

“A ideia é que os pequenos também sejam multiplicadores dos conceitos e hábitos de segurança no trânsito em seus ambientes como casa e escola”, avalia Carlos Campos, gerente de segurança e sinalização da Artesp

Nessa edição, os temas foram escolhidos por votação popular pela internet. Os temas abordados pela Turma da Mônica falam sobre os riscos de dirigir com sono, a importância do uso da cadeirinha, os perigos de brincar ou praticar atividades às margens das rodovias, a importância do uso do cinto de segurança, além do uso farol mesmo durante o dia e a importância do descanso antes de iniciar a viagem.

O gibi “Dicas de segurança para viajar tranquilo” já pode ser solicitado gratuitamente por qualquer cidadão, órgãos públicos, empresas, escolas e organizações sociais através do e-mail artesp@artesp.sp.gov.br.