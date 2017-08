Após a eliminação do time profissional da Série B do Campeonato Paulista, a Francana foca os preparativos para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior no mês de janeiro do ano que vem.

O clube segue realizando avaliações de jogadores para a competição sub-20 da FPF, e nesta quarta-feira, realizou um jogo-treino contra o Guaxupé, no estádio do Lanchão. O supervisor do clube no projeto Francana na Copa São Paulo, Edilson de Oliveira, disse que 21 jogadores estão sendo avaliados. “Em uma primeira etapa já avaliamos muitos garotos e, agora estamos com um grupo mais reduzido para irmos definindo o elenco para a competição. O processo de avaliação segue e todos os garotos de Franca também terão oportunidades”, explicou Edílson, acrescentando que a Francana ate até 10 de setembro para efetuar a inscrição da equipe junto a FPF.

Edílson também será o auxiliar técnico da Veterana na competição. Por sua vez, Marcos Aurélio, que foi o assistente de Carlinhos Alves na equipe principal, foi guindado ao posto de treinador do time na competição de janeiro. O restante da comissão técnica, como o preparador físico Crison e o treinador de goleiros Fernando Borini (Zenga), também seguem no clube.

O presidente da Francana, Anderson Silva, confirmou à reportagem que uma sede da competição deverá ser em Franca. Perguntado sobre se Marcos Aurélio poderá comandar a equipe principal na próxima temporada, o dirigente disse: “A Copa São Paulo será importante para avaliarmos o trabalho dele. Ele pode ser o técnico na Série B em 2018, como tantos podem ser também. Até Carlinhos Alves não está descartado para o ano que vem”, disse.

Será a segunda vez na história do clube que a Francana irá disputar uma edição da Copa São Paulo, campeonato que ano passado reuniu mais de 100 times. A primeira foi em 2013, mas naquela oportunidade a equipe esmeraldina foi bancada por um empresário da própria cidade. Também o clube não revelou nenhum jogador na competição daquele ano.