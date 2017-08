31

O 15º Batalhão da Polícia Militar, responsável pela região de Franca, vai contar com reforço na frota. Sete novas viaturas foram entregues nesta quarta-feira, 30, pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB) e o secretário de Segurança Pública em exercício, Sérgio Turra Sobrane.

Três carros ficarão disponíveis para Franca, enquanto Itirapuã, São José da Bela Vista, Aramina e Buritizal receberão uma nova viatura cada. As novas viaturas serão distribuídas em 29 cidades da região.

Ao todo, foram 39 novos carros para cidades vizinhas à Franca e Ribeirão Preto. “Nós compramos 1.081 viaturas novas para a Polícia Militar. As primeiras 39 foram entregues hoje. A partir da próxima semana, o Governo do Estado continua as entregas. Ao todo, serão 93 veículos zero km para a região”, disse o governador durante a cerimônia.