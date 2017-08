Francanos poderão conferir feira fitness

A ACIF e o Sebrae, em mais uma parceria, levarão 44 empresários e profissionais da área fitness para a 18ª IHRSA Fitness Brasil, maior feira do segmento que ocorrerá entre 31 de agosto e 2 de setembro no Transamerica Expo Center, em São Paulo. Interessados em integrar a missão, agendada para o dia 1º de setembro, uma sexta-feira, podem entrar em contato com a associação até o dia 21 de agosto.

O gestor do núcleo de academias do Programa Empreender, Victor Mariano, afirma que cada CNPJ terá direito a duas inscrições, e que os participantes terão a oportunidade de se atualizarem e conhecer o que há de mais moderno em treinamentos físicos, equipamentos e software.

De acordo com a organização da feira, o encontro reunirá investidores e empreendedores do mercado fitness e proprietários de academias de todo o país bem como importantes empresas deste setor. Acessórios, sistema de eletroestimulação dos músculos, realidade virtual, equipamentos de atividade física, programas de avaliação corporal, metodologias de treinamento multifuncional, aulas de ginásticas e dança, além da gastronomia fitness e da febre do momento, o CrossFit, irão compor a programação do evento.

A assessoria da feira informa que o evento também organiza uma conferência para gestores e coordenadores de academia da América Latina, com mais de 70 palestrantes e aproximadamente 85 horas de conteúdo, além de 2 mil conferencistas, que participam de mesas redondas, atualização profissional, keynotes, palestras de alto nível sobre economia, finanças e gestão, painéis de cases e workshops.

O tema de discussão deste ano, “Faça Acontecer”, será debatido e detalhado por nomes de referência na área como Claudia Elisa Soares, Eduardo Carmello, Eugênio Mussak, Gustavo Kuerten e Maílson da Nóbrega, que abordarão as grandes dificuldades que o setor tem enfrentando neste período de instabilidade econômica e política.

A feira contará com mais de 90 expositores em nichos variados como artigos e acessórios esportivos; equipamentos; moda; gastronomia fitness; franquias; alimentação saudável, produtos naturais e suplementos; arquitetura; mobiliário e decoração; metodologias de treino para academias; soluções tecnológicas, etc. Cerca de 15 mil visitantes devem passar pelo evento durante os três dias de execução.

Os Palestrantes

Claudia Elisa Soares (Atua no Conselho da Secretaria de Gestão da Prefeitura de São Paulo e foi executiva da AmBev, GPA, Via Varejo, entre outros), Eduardo Carmello (Diretor da Entheusiasmos Consultoria em Talentos Humanos, especialista em gestão estratégica de pessoas e conferencista nacional indicado 7 vezes ao TOP 5 do prêmio TOP of Mind de Recursos Humanos), Eugênio Mussak (Educador, autor de vários livros, professor da FIA-USP e da Fundação Dom Cabral nas áreas de liderança e Gestão de pessoas), Gustavo Kuerten (20 títulos de simples e 8 de duplas. Tricampeão de Roland Garros e Campeão Másters Cup.43 semanas como o n° 1 do mundo e 358 vitórias em sua carreira) e Maílson da Nóbrega (Foi ministro e secretário geral do Ministério da Fazenda. Liderou os estudos que resultaram na criação da Secretaria do Tesouro Nacional e reestruturação do Branco Central).