Francana tenta ‘matar’ o Osvaldo Cruz hoje

A Francana enfrenta o Osvaldo Cruz, neste domingo, às 15h, no estádio Breno Ribeiro do Val, naquela cidade, pela primeira rodada do returno da segunda fase da Série B do campeonato Paulista.

A equipe francana entra em campo disposta a ‘matar’ o adversário que ainda tem chances matemáticas de classificação, mas ocupa a lanterna do Grupo 7 com apenas um ponto. A Veterana está na segundo colocação na chave com 4 pontos ganhos ao lado do Vocem. O líder do Grupo é o São Bernardo com 7 pontos. A equipe do ABC enfrenta o Vocem, também neste domingo, às 10h, em Assis.

O técnico Carlinhos Alves poderá contar com todos os jogadores, com exceção ao meia Radsley, que terá que cumprir suspensão automática devido ao terceiro cartão amarelo. O técnico ainda não definiu quem entra em seu lugar, podendo ser um jogador da mesma posição ou um de mais poder de marcação, já que a partida é fora de casa e o adversário deverá jogar muito ofensiva.

A novidade poderá ser o retorno do atacante Érick, que não enfrentou o mesmo Osvaldo Cruz na última rodada devido dores no joelho. Com a entrada do atacante, William Lopes que jogou no setor ofensivo ao lado de Douglas na rodada passada poderá ser recuado para o meio de campo.

No primeiro turno, a Veterana venceu o Osvaldo Cruz por 3 a 0, mas Carlinhos Alves acredita numa partida difícil neste domingo. “Conseguimos neutralizar os pontos fortes da equipe deles jogando no lanchão e, também saímos para o ataque conseguindo um grande resultado. Mas para a partida lá teremos que apresentar um poder defensivo melhore quem sabe conquistar a vitória em Osvaldo Cruz”, disse o técnico da Veterana, que após o jogo na rodada passada chegou a chorar durante a entrevista coletiva. Na oportunidade, Alves disse: “Não vim aqui pra passear. Vamos fazer de tudo para tirar a Francana dessa divisão. A Francana merece estar num lugar melhor”.

Após a partida deste domingo contra o Osvaldo Cruz, a Francana receberá no Vocem, no Lanchão, finalizando a fase fora de casa contra o São Bernardo. A terceira fase da competição será no sistema mata-mata.