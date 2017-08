Francana perde e dá adeus à classificação

A Francana sentiu as mudanças táticas promovidas pelo técnico Calinhos Alves e acabou eliminada da Série B do Campeonato Paulista. Em seu último jogo pela neste domingo (20), pela segunda fase da competição, a Veterana perdeu para o São Bernardo, por 4 a 1, em São Bernardo do Campo, dando adeus ao campeonato.

Ao longo do segundo turno da competição, desde que chegou à Veterana, Carlinhos Alves adotou o esquema 4, 4, 2 (duas linhas de quatro) e a equipe até que apresentava bom futebol e quase não tomava gols. Mas na segunda fase a partir do returno, o treinador adotou o esquema com 3 zagueiros, inserindo Gutt na equipe. Com isso, a equipe perdeu a identidade colhendo tropeços no momento agudo do campeonato.

Com o resultado, a Veterana terminou a segunda fase na quarta colocação do Grupo 7 com 5 pontos. O São Bernardo ficou em primeiro lugar com 10 pontos. O Oswaldo Cruz, que venceu fora de casa o Vocem (eliminado com 8 pontos), também chegou a 10 pontos e se classificou em segundo lugar.

Contra o São Bernardo, a equipe esmeraldina precisava vencer e iniciou o jogo no ataque. Por sua vez, o time da casa cadenciava a partida, mas sobrava na qualidade técnica. Aos 15 minutos, numa cobrança de falta, o zagueiro Gutt não subiu de cabeça e Tauã escorou a bola para abrir o placar. Em seguida, o meia Radsley foi expulso de campo por entrada violenta em um adversário deixando a Francana com um jogador a menos. Mesmo assim, a equipe conseguiu empatar aos 31 minutos, com jogada individual de Érick ao sair na frente do goleiro e chutar rasteiro no canto cruzado.