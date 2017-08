Francana joga na retranca mas perde no final

Matematicamente a Francana ainda tem chances de classificação no Grupo 7 da Série B do Campeonato Paulista, mas derrota neste domingo, para o Osvaldo cruz, por 1 a 0, fora de casa, faz a equipe a usar a calculadora.

O tropeço, deixa a equipe esmeraldina fora da zona de classificação com 4 pontos, o mesmo número agora do mesmo Osvaldo Cruz. São Bernardo e Vocem somam 7 pontos cada um, confirmando o favoritismo na chave.

O próximo domingo, a Veterana receberá o Vocem, às 10h, no Lanchão, precisando vencer e torce por um tropeço do São Bernardo diante do Osvaldo Cruz. Mesmo se o time do ABC não vencer o Osvaldo Cruz e a Veterana fazer a lição de casa, as duas vagas serão decididas somente na última rodada com a Veterana enfrentando o São Bernardo, fora de casa, precisando da vitória.

O treinador da Francana, Carlinhos Alves, colocou em campo um time bastante defensivo e ainda errou ao escalar o zagueiro Gutt no meio de campo. Com isso, o time não conseguiu segurar a bola e não criou praticamente nenhuma chance de gol. O castigo veio aos 48 minutos do segundo tempo, perdendo a chance de pelo menos empatar fora de casa.

Sem posse de bola, a Francana foi pressionada o tempo todo pelo Osvaldo Cruz, que chegou a anotar um gol no começo do jogo, mas o árbitro anotou impedimento impugnando o lance. Em seguida Gutt, perdido em campo e sem função tática, cometeu pênalti em um adversário. Wanderson foi para a cobrança e errou ao chutar a bola contra a trave esquerda de Aranha. Mesmo mal em campo, a Francana conseguiu terminar o primeiro tempo empatando.

A Francana voltou para o segundo tempo com Erick no lugar de Sidão e o time melhorou um pouco, mas sem um jogador de criação. Com isso, o time da casa seguia pressionando, em busca do gol. No começo da etapa, o Osvaldo Cruz teve mais um gol anulado, com novo impedimento, gerando muita reclamação. O empate praticamente eliminaria o Osvaldo Cruz, que brigou até o final e conseguiu o gol nos acréscimos (48m) através de Wanderson após uma bola mal cortada pelo lateral Sávio.

OSVALDO CRUZ

Anselmo; Orlan, Matheus Arroz, Mateus Silva e Felipe Soares; Jefferson (Jonathan), Rangel (Gabriel), Baiano e Berimbau; Vitor e Wanderson. Técnico: Luciano Baiano.

FRANCANA

Aranha; Sávio, Victor, Janelson e Fernando; Hugo, Gutt, Wallace (Alemão) e William Lopes (James); Sidão (Érick) e Douglas. Técnico: Carlinhos Alves.