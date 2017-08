Franca terá encontro de Fuscas no shopping

O fusca é considerado uma paixão nacional. O veículo lançado em 1935 continua sendo um dos mais colecionados pelos apaixonados por carros. Para homenagear o ícone da história automobilística, o Franca Shopping realiza neste domingo, dia 6, a quinta edição do Encontro de Fuscas e outros modelos. O evento acontece no estacionamento do empreendimento (acesso pela Av. Rio Amazonas), das 9h às 13h.

Já tradicional na cidade, o Encontro de Fuscas reúne colecionadores e apaixonados pelas versões do carro mais vendido do mundo. O evento é organizado pelo Volks Franca Club e também conta com a participação dos associados de outros clubes da região.

Segundo o presidente do grupo, Hernandes de Sousa Calixto Queiroz, durante o evento, os participantes serão premiados em diversas categorias, como “Modelo mais antigo”, “Maior comboio”, “Fusca mais original”, entre outras.

“Os premiados ganharão troféus com o nome da categoria. Além disso, todos os participantes com modelos da Volkswagen com motor a ar receberão no momento da inscrição um canhoto para concorrer aos sorteios de itens especiais para o veículo”, destaca.

Neste ano, a expectativa é que mais de 400 carros participem do Encontro de Fuscas. Os interessados em expor seus veículos devem preencher a ficha de inscrição no dia e doar dois quilos de alimento, que serão entregues ao Instituto de Apoio Nossa Senhora Aparecida (Iansa), que atende pessoas com câncer. O evento é aberto ao público.

História

Feito a principio à pedido de Hitler a Ferdinand Porsche, o carro foi nomeado Volkswagen, que provem do idioma alemão e seu significado é “Carro do Povo“. Depois foi nomeado “Volkswagen Sedan“, e partindo de um apelido nascido no Brasil, acabou sendo nomeado oficialmente aqui como “Fusca“.

No início da década de 30 Ferdinand Porsche desenvolveu um projeto na sua própria garagem, em Stuttgard, Alemanha. O primeiro projeto do Fusca, era equipado com um motor dois cilindros, refrigerado a ar, que tinha um rendimento absurdamente péssimo.

Melhorado depois e lançado oficialmente em 1.935, o Volkswagen podia ser comprado por quase todos, ao preço de 990 marcos, e era equipado com motor refrigerado a ar, sistema elétrico de seis volts, câmbio seco de quatro marchas, que até então só se fabricavam carros com caixa de câmbio inferiores a 3 marchas.

Daí, as evoluções foram constantes. Até que em 1.970 o Fusca sofreu uma grande transformação. Mesmo continuando com a versão 1.300 cc, surgiu a versão 1.500 cc e com 52 cv (SAE) de potência. E foi carinhosamente apelidado de “Fuscão“.

Para essa versão, o fusca também recebeu uma barra compensadora no eixo traseiro, para finalidade de maior estabilidade. Esteticamente o capô do motor ganhou aberturas para maior ventilação, novas lanternas, cintos de segurança. Como opcional o fusca tinha freios a disco na dianteira.

Mais mudanças vieram em 1.973. O novo sistema de carburação com carburadores recalibrados para menor consumo, e novo distribuidor vácuo-centrífugo deram mais ênfase ao carro que sem dúvida era um sucesso total.

Recorde

Nunca vendeu tanto fusca no Brasil como no ano de 1.974. Ele teve uma produção de 239.393 unidades somente em 1974. Comparado a produção de 1969 que era de 126.319, foi um impressionante salto nas vendas. Tudo provava o absoluto sucesso do Fusca. E também nessa época que surgiu o Fusca com motorização 1.600-S que rendia 65 cv(SAE) com dupla carburação.

O tempo foi passando e até sua oficial parada de fabricação anunciada em julho de 1.996, o fusca deixou muitos fãs por seu rastro.