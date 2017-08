Franca tem 41 casos de violência doméstica por mês

A lei 11.340, criada para garantir a intervenção de órgãos da segurança pública para combater a violência doméstica contra a mulher – a Lei “Maria da Penha” –, completou 11 anos nesta segunda-feira, 7, mas ainda não há motivos para comemorar.

Em Franca, dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo indicam que há 250 casos registrados que se enquadram nesta lei apenas entre janeiro e junho deste ano.

Na média, são quase 42 agressões por mês. Os relatos são corriqueiros, como se esse tipo de crime fosse inerente às relações familiares. No último domingo, por exemplo, uma sapateira de 38 anos foi atacada pelo ex-companheiro na Vila Nicácio.

Agredida com pedaços de uma garrafa e ameaçada com uma faca, ela teve a ajuda de um vizinho para chamar a polícia, mas o homem foi liberado depois de ser ouvido no Plantão Policial.

Casos como o dela são recorrentes, e muitos deles acabam se agravando. Em abril deste ano, uma tentativa de homicídio ganhou repercussão nacional depois que um homem atirou seis vezes contra a ex-companheira e depois a atropelou.

A tentativa de homicídio, que aconteceu no estacionamento de um supermercado de Franca, foi registrada por câmeras do circuito interno do estabelecimento. Durante o ataque, uma mulher foi baleada de raspão no braço.

Depois de se entregar à polícia semanas depois, o acusado foi detido e, depois de denúncia pelo Ministério Público, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. O caso vai à júri popular.

Dias antes, uma mulher foi baleada pelo marido dentro de casa no Jardim Vera Cruz II. Depois de uma discussão, ele atirou várias vezes contra a cabeça e as costas da esposa. Ela sobreviveu ao ataque, mas ficou internada na Santa Casa durante várias semanas.

No fim de 2016, a dona de casa Etiene Josefa de Arruda Coelho, de 33 anos, foi morta a golpes de picareta na chácara em que morava, no Parque Universitário. No mês passado, um ano e meio depois do crime, o marido dela foi indiciado pelo crime.

Mas foi em setembro de 2015 que Franca registrou o caso mais emblemático em relação à violência contra a mulher. Depois de terminar o relacionamento, a bancária Rosane Berteli, de 24 anos, foi morta com um trio na cabeça pelo ex-namorado, um comerciante de 33.

O crime aconteceu em um estacionamento do Centro da cidade. Depois de matar a ex-namorada, o acusado tentou tirar a própria vida com um tiro na boca, mas sobreviveu. Ele chegou a ser preso pelo crime, mas foi liberado para casa porque vive em estado quase vegetativo.