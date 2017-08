Festa de Barretos movimenta toda a região

Barretos recebe de 17 a 27 de agosto um dos maiores eventos do país: a tradicional Festa do Peão. Criada por um grupo de amigos com caráter solidário, a festa hoje representa muito mais do que respaldo para instituições assistenciais, é sinônimo de geração de emprego e movimentação na economia da cidade e região.

Segundo dados do Caged – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – do Ministério do Trabalho e Emprego, em agosto de 2016 o município registrou 1.023 admissões e um saldo positivo de 140 vagas.

Segundo José Carlos Ramos Junior, executivo público da Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho – SERT, este número de contratações é ainda maior. “Quando pensamos que a maior parte das contratações para o período são temporárias, entendemos que este número de geração de empregos em Barretos é muito maior do que consta nos registros oficiais”, declarou o executivo.

Quando o assunto é a movimentação na economia, a injeção de investimentos começa no mês de julho em especial no setor de construção civil. O secretário executivo da Associação Comercial e Industrial de Barretos, José Carlos Firmino, informou que os proprietários de imóveis investem em reformas e melhorias tanto para receber visitas quanto para locação. “Há contratação de pintores e pedreiros e uma grande busca por materiais elétricos, madeira, e de construção em geral”, afirmou.