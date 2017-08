Feira rende US$ 6 milhões para calçadistas

A maior feira de calçados dos Estados Unidos, a FN Platform, realizada entre 14 e 16 de agosto, em Las Vegas, deve gerar US$ 6,3 milhões em negócios decorrentes da participação de 31 marcas brasileiras, incluindo de empresas de Franca.

O número consta no relatório da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados), que por meio do Brazilian Footwear, programa de apoio às exportações de calçados mantido em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), viabilizou a ação.

A coordenadora de Promoção Comercial da Abicalçados, Letícia Sperb Masselli, conta que, in loco, foram comercializados 160 mil pares que geraram US$ 2 milhões, 35% mais do que na feira do ano passado.

Para Letícia, os resultados acima dos da edição de agosto de 2016 mostram um amadurecimento das marcas brasileiras no mercado norte-americano. “Apesar da queda nas exportações dos calçados brasileiros para os Estados Unidos (de 7,7% de janeiro a julho no comparativo com igual período de 2016) este ainda é o principal destino dos nossos embarques.