Estrelas chegam

Principal estrela da seleção brasileira, o atacante Neymar se apresentou no fim da manhã desta segunda-feira onde a equipe está concentrada, no bairro Bela Vista, em Porto Alegre, visando a partida que o time nacional fará contra o Equador, na quinta-feira, às 21h45, na Arena Grêmio, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2018. Ele chegou acompanhado dos colegas de Paris Saint-Germain Thiago Silva e Daniel Alves.

Os três passaram o final de semana com amigos do atacante no Brasil. Eles eram esperados no início da manhã desta segunda, mas tiveram a chegada atrasada em função de um nevoeiro que tomou conta da capital gaúcha e fechou por algumas horas o Aeroporto Salgado Filho.

Na chegada, um pequeno grupo de fãs de Neymar gritou para o jogador, mas ele acabou entrando direto para o hotel sem parar para interagir com os torcedores.

Após enfrentar o Equador na próxima quinta-feira, a seleção brasileira, já garantia no Mundial da Rússia por antecipação, viajará para Barranquilla, onde vai encarar a Colômbia, em 5 de setembro, pela rodada seguinte do qualificatório sul-americano.

Marta e Cristiane

A técnica Emily Lima anunciou nesta segunda-feira a lista de 20 atletas convocadas para representar a seleção brasileira feminina de futebol em dois amistosos contra a Austrália, em setembro. Os destaques da lista ficaram por conta das atacantes Marta e Cristiane, esperança de gols para os confrontos.

Cristiane volta à seleção depois de ser desfalque no Torneio das Nações, quadrangular disputado há um mês com Estados Unidos, Austrália e Japão, no qual o Brasil terminou em último. Marta participou da competição, mas foi poupada da última partida – a goleada sofrida por 6 a 1 justamente diante das australianas.

Por isso, a ordem para os próximos dois amistosos é apagar a má impressão deixada há um mês. Emily Lima também já prepara a seleção brasileira para a disputa da Copa América do ano que vem, que valerá vaga para o Mundial da França.