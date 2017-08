Estado vai investir para a igualdade racial

O governo paulista assinou a adesão do Estado de São Paulo ao Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial – SINAPIR. Coordenado pela Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, do Ministério dos Direitos Humanos, o SINAPIR constitui uma forma de organização e articulação voltada ao tema.

O sistema visa a implementação do conjunto de políticas e serviços para superar as desigualdades raciais no Brasil, com o propósito de garantir especialmente à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa de direitos e o combate à discriminação e as demais formas de intolerância.

“São Paulo é terra da miscigenação, cosmopolita, multicultural, que não aceita nenhum tipo de racismo”, falou o governador Geraldo Alckmin, destacando políticas de enfrentamento a desigualdade já existentes.

“Aqui estamos na vanguarda na promoção dos direitos humanos e, assinando com o Sistema Nacional, vamos incorporar novos programas e projetos com os municípios”, completou Alckmin.

O Estado de São Paulo conta, desde 1984, com o Conselho Estadual de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra e, desde 2009, com a Coordenadoria de Políticas para a População Negra e Indígena, no entanto, a adesão do Estado ao Sistema Nacional contribuirá nos processos de criação e fortalecimento destes órgãos de promoção da igualdade racial em âmbito estadual.

Com essa formalização, o Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, se compromete a manter e apoiar administrativa e financeiramente o conselho voltado para promoção da igualdade racial, bem como funcionamento do órgão políticas de promoção da igualdade racial, oferecendo condições administrativas e financeiras para sua ampliação.