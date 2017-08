Escola da Família oferece 63 bolsas em Franca

Estão abertas as inscrições para 63 novos bolsistas na região de Franca no Programa Escola da Família, desenvolvido pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Podem participar matriculados em cursos de graduação e licenciatura das áreas da saúde, biológicas, humanas e exatas.

O candidato deve estar matriculado em instituição de ensino conveniada. O prazo para cadastro segue até dia 14 de agosto no site: http://escoladafamilia.fde.sp.gov.br.

Após completar o formulário, o estudante deve apresentar nas Diretorias de Ensino os documentos necessários. O cronograma com as datas de cada etapa estão disponíveis no site e no regulamento do programa. Importante: o candidato não pode ser beneficiário de outra bolsa de estudos ou financiamento estudantil.

Os aprovados após avaliação do perfil têm direito à bolsa, sendo até R$ 500 pago pela Secretaria da Educação e o restante do valor custeado pela faculdade. Em contrapartida terá que atuar aos fins de semana – sábado ou domingo – por 8 horas em atividades ligados a trabalho, saúde, cultura e esporte.

Os alunos classificados serão encaminhados a uma das 2,2 mil unidades do Escola da Família de acordo com a pontuação, a quantidade de vagas disponíveis no curso de graduação e o número de vagas por regional. A lista de espera tem validade de 12 meses.

Estágio

A Prefeitura de Franca, através da Comissão Organizadora e em conjunto com o CIEE (Centro Integrado Empresa-Escola), divulgou no Diário Oficial do Município o resultado final do Processo Seletivo nº 001/2017, destinado a formação de Cadastro de Reserva e contratação de estagiários.

A relação foi republicada na edição desta terça-feira, 1 de agosto, com a relação dos nomes de todos os aprovados. Para verificar a relação, acesse o portal da Prefeitura de Franca – www.franca.sp.gov.br – link Diário Oficial.

O salário para estagiários é de R$ 625,38 para 4h de trabalho diário, e de R$ 938,00 para carga horária diária de 6h. O processo seletivo tem validade por um ano, prorrogável por igual período, em caso de necessidade e interesse.