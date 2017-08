Empresas vão expor marcas em desfile

“Franca Mais Moda” contará com convidados ligados ao setor e com potencial de geração de negócios

O “Franca Mais Moda” – programa de apoio ao setor de confecção desenvolvido pela ACIF (Associação do Comércio e Indústria de Franca) em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento – realizará nesta próxima quinta-feira (17), no espaço de eventos Olhos D’água, às 19h30, um desfile de moda que colocará em evidência marcas francanas de lingeries, moda praia, fitness, pijamas, uniformes entre outros.

De acordo com a organização, o evento contará com convidados ligados ao setor e com potencial de geração de negócios, como lojistas e fornecedores de Franca e outras localidades. “Há uma expectativa muito positiva nesta proposta do “Franca Mais Moda”, que vem para impulsionar o setor de confecção. A ACIF acredita nas marcas francanas e tem se empenhado na realização deste importante projeto”, afirmou o presidente da ACIF, Dorival Mourão Filho.

Para a secretária de Desenvolvimento, Flávia Lancha, o “Franca Mais Moda” chega para atender os anseios do setor por ampliação de mercado e valorização das marcas. “Ouvimos o que os fabricantes tinham a dizer e desenvolvemos, em parceria com a ACIF, um modelo de ação dividido em três partes: o desfile, que trabalhará a apresentação dos produtos e marcas locais; a Rota da Moda, em outro momento, que consistirá em fomentar o varejo nas lojas de fábrica prospectando clientes dentro e fora de Franca e, por último, estamos trabalhando para organizar, em 2018, um estande coletivo em uma grande feira de São Paulo a fim de ampliar o mercado de atacado”, disse.

Ao todo, 13 empresas terão seus looks apresentados por 20 modelos. Mais de 50 profissionais, e também alunos da faculdade de Moda da Unifran, atuarão no backstage do desfile, que contará com peças das marcas Frelith, Gilda, Jebelle, Larulp, Lizerrô, Santa Culpa, Secredo Lacrado, Trituê bem como Art Sex, Âmago, Clauder’s, Joyce Prado, La Femmer – estas últimas integrantes do Incofran: núcleo de confecções do Programa Empreender, da ACIF.