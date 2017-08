É lançada campanha sobre conscientização no trânsito

A campanha, que foi lançada pelo Detran SP, tem o tema “Aprender a dirigir não faz de você um motorista; aprender a respeitar a vida faz”. O órgão lançou a nova tecnologia de biometria com “dedo vivo” para combater irregularidades e reforçar a importância da formação para um trânsito mais seguro.

O processo de habilitação exige total seriedade de todos os envolvidos, tanto os candidatos quanto seus formadores. Reforçar que a formação dos futuros motoristas está diretamente ligada à segurança no trânsito é o objetivo da nova campanha do departamento.

O órgão procura adotar uma inovação tecnológica para coibir a evasão dos alunos nas aulas teóricas e práticas, principal irregularidade encontrada pelo órgão em suas fiscalizações. Por meio da leitura biométrica o sistema é capaz de “reconhecer” o dedo humano, evitando assim tentativas de fraude como os dedos de silicone para registrar a chegada e a saída do aluno no sistema.

A partir do dia 18 de setembro, todos os parceiros envolvidos no processo de habilitação (autoescolas, médicos e psicólogos) terão de dispor do novo equipamento, já que o sistema do não aceitará mais dispositivos do tipo comum. A biometria é usada para identificar os candidatos e os profissionais em aulas e avaliações médicas.

Nos últimos anos, o órgão vem tentando intensificar as ações de fiscalização, formação e educação. O diretor-presidente do departamento, Maxwell Vieira, afirma que a fiscalização é importante para coibir o desrespeito às leis de trânsito, e em relação à formação do condutor, é preciso sempre aprimorá-la, torná-la cada vez mais eficiente.