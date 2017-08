Diversão garantida

O fim de semana do Dia dos Pais chegou, e se depender da agenda cultural de Franca, não vai faltar diversão para a família. Dois espetáculos de humor gratuitos estão programados para os próximos dias e prometem arrancar muitas risadas do público.

O primeiro acontece nesta sexta-feira, 11, e faz parte do Circuito Cultural Paulista deste mês. O show “Ventriloucura”, criado pelo humorista Yakko Sideratos, será apresentado no Teatro Municipal de Franca “José Cyrino Goulart” a partir das 20 horas.

O artista divide a cena com bonecos cheios de opiniões e que falam até o que adultos tentam nem pensar. Um dos principais personagens desta montagem é o Petráki, que quer hipnotizar as pessoas a qualquer custo.

Com duração de uma hora, o espetáculo não é recomendado para menores de 16 anos. A entrada é gratuita e não é preciso fazer reserva dos ingressos para conferir o show.

O Sesi de Franca também tem espetáculo para a garotada curtir com a família. Desta vez, quem sobe aos palcos é a companhia Circo Mínimo, com o espetáculo “Simbad, o Navegante”.

A montagem conquistou o público e a crítica especializada em 2015, quando apresentou sua primeira temporada em São Paulo. A peça também venceu o Prêmio São Paulo de Incentivo ao Teatro Infantil e Jovem em quatro categorias, dentre elas a de Melhor Espetáculo Infantil.

O espetáculo é uma adaptação da história clássica das Mil e Uma Noites, mas com uma roupagem bem diferente. Nela, dois palhaços utilizam de acrobacias feitas em estruturas de bambus para contar as mais diferentes histórias do oriente.

A primeira sessão de “Simbad” acontece no sábado, às 16 horas, e a segunda está programada para o domingo, no mesmo horário. Os ingressos já podem ser reservados pelo portal Meu Sesi. A peça é recomendada para crianças a partir de 4 anos.

Cinema francês

Além das atrações teatrais, a mostra de cinema do Sesi Franca também já começou. Desta vez, a nova edição do Cine Sesi no Mundo vai trazer um pouco da França para a cidade com a exibição de oito filmes feitos no país.

A primeira sessão aconteceu nesta quinta-feira, 10, com a apresentação do longa-metragem “Duas Garotas Românticas” (1957). O segundo título, “O Desprezo” (1963), será exibido no próximo dia 17, a partir das 19h30.

Filmes como “O Batedor de Carteiras” (1959), “Vândalo” (2013) e “Ascensor para o Cadafalso” (1958) também fazem parte da mostra. As sessões serão sempre às quintas-feiras, a partir das 19h30, com entrada gratuita. Para conferir detalhes ou reservar o ingresso, basta acessar o Portal Meu Sesi (sesisp.org.br/meu-sesi).