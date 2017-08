Diocese realiza Festa da Família neste sábado

A Diocese de Franca, por meio do seu bispo Dom Paulo Roberto Beloto, realiza neste sábado, dia 19, a partir das 16 horas, a 26ª Festa da Família Diocesana. A celebração festiva será no Poliesportivo Pedrocão e faz parte da Semana Nacional da Família.

Neste ano, de modo especial, a missa também comemorará o Jubileu dos 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida no Rio Paraíba do Sul e terá como tema “Com a Mãe Aparecida, celebramos a Família Diocesana”.

Com a participação de todas as paróquias da diocese, a Festa da Família começará com a formação de um rosário humano na quadra do ginásio. Padres e representantes das foranias (agrupamento de paróquias) serão posicionados de modo a formar as contas do terço. Após a reza das Ave-Marias, haverá a coroação e consagração de Nossa Senhora.

A missa acontecerá na sequência, sendo presidida pelo bispo Dom Paulo Roberto e concelebrada pelos padres da diocese. Por ocasião da Festa da Família, no sábado não haverá as missas de costumes do período noturno.

Aos que não puderem participar, a Festa da Família terá transmissão ao vivo através do canal televisivo Rede Vida e também pelo portal online Web News de Ribeirão, além de também ser acessível através do aplicativo do YouTube e pela TV UOL.