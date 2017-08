Detran leiloa 775 veículos em seis municípios

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) leiloa, até o dia 29 de agosto (terça-feira), 775 carros e motocicletas removidos por infrações de trânsito nas cidades de Guatapará, Monte Alto, Pradópolis, Ribeirão Preto, Serrana e Sertãozinho. Do total, 174 veículos serão vendidos com direito a documentação, isto é, eles podem voltar a circular.

Já é possível dar lances no site do leiloeiro responsável, em www.sumareleiloes.com.br. O fechamento dos lotes com direito a documentação acontece no dia 28 de agosto, segunda-feira, com início às 10h.

Qualquer pessoa, a partir dos 18 anos, pode participar. O pagamento deve ser feito à vista. Após o arremate, os débitos são baixados e é necessário que o comprador efetue a transferência do veículo para o seu nome, emitindo um novo documento para o veículo.

Cabe salientar, contudo, que se o valor da venda não for suficiente para cobrir as dívidas do veículo, o antigo proprietário continuará responsável por quitá-las.

No site do leiloeiro tem fotos dos veículos disponíveis, mas quem quiser pode ir pessoalmente aos pátios para conferir de perto. As visitas podem ser feitas na segunda-feira (28), das 8h às 10h.

Os demais 601 veículos serão destinados a desmanche para revenda das autopeças. O fechamento destes lotes acontece no dia 29 de agosto, terça-feira, a partir das 10h.

Nesses casos, esses lotes só podem ser comprados por empresas do setor credenciadas pelo Detran. Esses estabelecimentos precisam comprovar ter condições de efetuar todos os procedimentos necessários após o arremate, como equipamentos adequados para desmonte e descontaminação dos veículos (retirada de combustível, óleo do motor e do freio, baterias e pneus), evitando a contaminação