Desfigurada, Francana só empata em casa

Mas Veterana é beneficiada com outro resultado e precisa de uma vitória na última rodada

O técnico Carlinhos Alves mandou a campo uma Francana toda desfigurada e apenas empatou com o Vocem, por 0 a 0, neste domingo, no estádio Lanchão, pela penúltima rodada da segunda fase da Série B do Campeonato Paulista.

Mesmo assim, a Veterana foi beneficiada com a vitória do Osvaldo Cruz sobre o São Bernardo, por 3 a 1, e precisará de apenas uma vitória na última rodada da fase, contra o São Bernardo, fora de casa no próximo domingo.

O técnico esmeraldino surpreender ao escalar o lateral esquerdo Fernando no ataque e deslocando o zagueiro Janelson para a lateral. Com isso, o treinador encontrou uma posição para o zagueiro Gutt na equipe. Com uma formação inédita, a Francana, que vinha jogando com duas linhas de quatro e dois atacantes, entrou em campo domingo num estranho esquema 3, 6, 1, mesmo precisando da vitória.

Dessa forma, a Francana não realizou um bom primeiro tempo, irritando sua torcida, que gostaria de ver um time mais ofensivo jogando em casa. Logo de cara a Veterana sofreu um susto com a atacante Robinho exigindo grande defesa do goleiro Aranha logo aos três minutos em chute forte da entrada da área. A estratégia de Carlinhos Alves não funcionava e a Veterana só chegava ao gol do Vocem em jogadas de bola parada.

Para o segundo tempo, o treinador esmeraldino corrigiu a escalação da equipe, colocando o meia/atacante William Lopes e o atacante Tiziu. A partir daí, a equipe ficou mais ofensiva e passou a pressionar o adversário. Por sua vez, o Vocem cadenciava o jogo esperando o tempo passar. Apesar de rondar a área adversária, a Veterana não chutava ao gol. Para piorar, o atacante Douglas foi expulso em um momento que dois jogadores da Veterana estavam fora de campo recebendo atendimento médico. Assim, ficou fácil para o time visitante segurar o empate. Após a partida, o Vocem, que jogou pelo empate, comemorou bastante o resultado.