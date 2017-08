Depois de furtar loja, dupla pede ajuda à PM

Compartilhar no Twitter

Um autônomo de 34 anos foi preso depois de entrar em uma loja na avenida Champagnat com outros três comparsas para furtar um purificador de água.

O acusado tentou fugir com um dos cúmplices em um carro, mas foi identificado pela Polícia Militar depois que decidiram pedir orientações para consertar o pneu do carro, que estava furado.

O crime aconteceu no início da tarde desta quarta-feira, 23, em Franca. De acordo com os policiais militares, os quatro indivíduos alugaram um automóvel em Uberlândia (MG) e decidiram viajar até Franca no início da manhã.

Já na cidade, o grupo entrou em uma loja especializada em equipamentos de água e tentou furtar um purificador. Funcionários e clientes reagiram e conseguiram impedir que eles fugissem com o produto.

Para escapar da confusão, os ladrões se separaram. Dois deles fugiram rumo ao Colégio Champagnat para se esconder, enquanto outros dois seguiram para o carro, que estava com o pneu furado.